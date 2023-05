Auch Julia Bernsee beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Demenz. 2018 wurde bei ihrer Mutter die Krankheit diagnostiziert. In ihren eigenen Augen einige Zeit zu spät. Denn die ersten Anzeichen kündigten sich bereits zwei Jahre zuvor an.



Darauf folgte eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ihre Mutter kam zunächst aus ihren eigenen vier Wänden zu Julia nach Hause, dann in die Kurzzeit-, kurz darauf in die Langzeitpflege. Doch als in Zeiten von Corona jeglicher Besuch untersagt wurde, verzweifelte Julia an den Bedingungen des Pflegeheims. Sie holte ihre Mutter zurück zu sich nach Hause. Nach sieben Monaten in der Pflege bei Julia und ihrer 25-jährigen Tochter ist ihre Mutter mittlerweile in einer kleineren Einrichtung untergebracht. Heute besucht Julia ihre Mutter dort täglich und versucht, ihr ihr Leben ins Gedächtnis zu rufen. Doch jeden Tag verschwindet ihre "Mutter des Vergessens" ein bisschen mehr.