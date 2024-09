Sportwetten: Wenn das Wetten zur Sucht wird

In Deutschland gibt es seit Juli 2021 einen Glücksspielstaatsvertrag. Dieser erlaubt Sportwetten unter gewissen Voraussetzungen. In den Jahren zuvor bewegten sich Sportwetten in einer rechtlichen Grauzone: Sie waren nicht explizit verboten, aber auch nicht durch Lizenzen genehmigt. Anbieter nutzten in dieser Zeit juristische Schlupflöcher und beriefen sich auf Lizenzen aus Malta und Gibraltar.



Erst seit 2021 können Betreiber legal Sportwetten in Deutschland anbieten, indem sie eine Konzession erlangen. Anfang 2024 besaßen 31 Anbieter eine solche Konzession. Zusätzlich müssen Wettanbieter sich an bestimmte Vorschriften halten: Unter anderem darf kein Spieler pro Monat mehr als 1.000 Euro setzen. Ebenso ist es nicht erlaubt, Spieler an Wetten teilhaben zu lassen, die aus Selbstschutz gesperrt sind.