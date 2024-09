Pflanzen und Tiere: Was ist ungefährlich für Hund und Katze?

Doch gerade diese Pflanzen sind nicht ungefährlich - wie viele beliebte Zimmerpflanzen enthalten sie Giftstoffe und sollten daher nicht in Reichweite von Haustieren platziert werden. Denn es besteht die Gefahr, dass daran geknabbert oder geleckt wird.

Unbedenklicher und robuster Geldbaum

Gummibäume (Ficus) und Efeututen können zum Beispiel Erbrechen und Durchfall verursachen. Die Palmlilie enthält Saponine, die für Tiere giftig sind und auch die Monstera hat schädliche Stoffe. Wer Haustiere hat und nicht auf Grün in den eigenen vier Wänden verzichten möchte, sollte bei Zimmerpflanzen zu Exemplaren greifen, die für die Tiere ungiftig sind.

Eine solche Pflanze ist zum Beispiel der Geldbaum (Crassula ovata). Er gilt als unbedenklich und ist robust. Ideal ist ein halbschattiger bis sonniger Standort. Da das Wasser in den dicken Blättern gespeichert wird, übersteht der Baum auch mal längere Trockenzeiten und muss nur ab und zu gegossen werden. Staunässe mögen Geldbäume nicht.

Viele Palmen sind ungiftig

Wer es gerne tropisch mag, kann sich freuen, denn viele Palmen sind ungiftig, wie zum Beispiel die Kentiapalme, Goldfruchtpalme, Steckenpalme und Zwergpalme. Gerade die Kentiapalme gilt als geeignet für Einsteiger , da sie leicht zu pflegen ist. Sie benötigt nicht allzu viel Wasser. Am besten wird sie erst wieder gegossen, wenn die Erde angetrocknet ist.

Die Kentiapalme mag eine hohe Luftfeuchtigkeit und gedeiht, wenn ihre Blätter hin und wieder mit Wasser besprüht werden. Wohl fühlt sie sich an halbschattigen bis hellen Orten.

Korbmarante verleitet selten zum Knabbern

Obwohl viele Palmen ungiftig sind, können ihre Wedel so manches Haustier dazu verleiten, an ihnen zu knabbern, weiß Pflanzenexpertin Sonja Dümmen: "Dazu gehören vor allem Palmen mit Wedeln, die sich schon mal ein bisschen bewegen." Auch sehr feinblättrige Pflanzen wie Farne gehörten dazu.

Wer lange Freude an der Calathea haben möchte, sollte sie besprühen und ihr damit Luftfeuchtigkeit gönnen. Außerdem sollte man darauf achten, dass es nicht zu Staunässe kommt. Sie bevorzugt einen hellen Standort, ohne direktes Sonnenlicht.

