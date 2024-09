Missbrauch: Was tun, wenn Ärzte Grenzen überschreiten

Zweideutige Anspielungen, unpassend erscheinende Berührungen oder Aussagen: Während einer ärztlichen Untersuchung kann es teils zu Missverständnissen zwischen Behandelnden und Behandelten kommen. Was ist noch angemessen und was ist eine Grenzüberschreitung?

Die Antwort darauf sei sehr individuell, sagt Dr. Meinhard Korte, Leiter der Ombudsstelle für Missbrauch an der Landesärztekammer Hessen : "Wenn Sie einen Arzt schon sehr lange kennen, kann eine kurze Berührung zum Abschied für beide Seiten okay sein." Dieselbe Geste erscheine einer Neupatientin dagegen womöglich unangemessen.

Ein erstes Gespräch suchen

Sofern man in oder nach einer unangenehmen Situation in der Arztpraxis in der Lage ist, sei es wichtig, ein klärendes Gespräch zu suchen. Einrichtungen wie die hessische Ombudsstelle können dabei helfen und Ärzte im Auftrag der Betroffenen kontaktieren. "Das regt die Ärzte oft schon zur Reflexion an, denn ein Anruf vom Ombudsmann macht die Ernsthaftigkeit des Anliegens klar", erläutert Korte.