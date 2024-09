Migräne mit Aura: Ursachen, Symptome und Behandlung

Millionen Menschen leiden an Migräne. Oft lösen Trigger wie Stress einen Migräneanfall aus. Wie man vorbeugen kann.

Über acht Millionen Deutsche haben Migräne, Frauen etwa doppelt so häufig wie Männer. Meist verläuft die Erkrankung chronisch mit wiederkehrenden Anfällen, oft begleitet von einer sogenannten Aura mit Schwindel, Übelkeit oder Sehstörungen.

Wie Migräne entsteht und akut behandelt wird

Wie man Migräneanfällen vorbeugen kann

Migräne kann auch ganzheitlich behandelt werden. Verlauf und Auslöser sind bei jedem unterschiedlich. Bei einem Aufenthalt in einer Fachklinik wird ein individuelles Behandlungskonzept entwickelt, das auch ambulant und im Alltag umsetzbar ist. Bei chronischem Verlauf und ärztlich begründet übernehmen die Krankenkassen meist die Kosten.

Medikamente allein, das belegen Studien, haben nie die gleichen Erfolgsaussichten wie in Kombination mit Stressbewältigung, Physiotherapie, Entspannung und Sport.

Wie kann man Migräne vorbeugen? In den letzten Jahren habe man eine spannende Entwicklung gesehen, erklärt Neurologe Dr. Lars Neeb von der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft. So gebe es Medikamente, die direkt in den Migränemechanismus eingreifen.

05.09.2024 | 5:12 min