Gender Health Gap:Wenn Arztbesuche für Frauen eine Qual sind

Frauen und Männer nehmen Schmerzen unterschiedlich stark wahr. Ärztinnen und Ärzte passen deshalb teilweise die Medikation an das jeweilige Geschlecht an.

Übergriffe, sexistische Kommentare, Fehldiagnosen

"Gender Health Gap" : Schlechtere Gesundheitsversorgung für Frauen

Wissenschaft durch Männer geprägt

Christiane Groß ist Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes, der sich für die Belange von Ärztinnen und für eine geschlechtersensible Medizin einsetzt. Dass Frauen häufiger als Männer unter einer Ungleichbehandlung in der Medizin leiden, hat für sie einen klaren Grund: "Hauptsächlich hat das damit zu tun, dass Wissenschaft lange Zeit vorwiegend durch Männer vorangetrieben wurde. Auch heute noch sind in vielen Bereichen der Wissenschaft mehr Männer als Frauen zu finden, wodurch oft auch der Blick der weiblichen Seite fehlt", erklärt Groß.

Gendermedizin stärker in den Fokus nehmen

Ute Seeland, Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Geschlechtsspezifische Medizin, sagt: "Wir müssen das Fach Gendermedizin in der Forschung, in der Lehre und in der Klinik verankern." Erste Schritte seien hierfür bereits getan. Die Fachärztin für Innere Medizin und Lehrbeauftragte für geschlechtersensible Medizin an der Berliner Charité trat diesen März die bundesweit erste Professur für Geschlechtersensible Medizin an der Uniklinik Magdeburg an.