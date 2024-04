Studie: Als Frau besser zu einer Ärztin gehen?

Die Studie wurde im Fachblatt "Annals of Internal Medicine" veröffentlicht und basiert auf den Daten von mehr als 700.000 Patientinnen und Patienten.

Frauen und Männer nehmen Schmerzen unterschiedlich stark wahr. Ärztinnen und Ärzte passen deshalb teilweise die Medikation an das jeweilige Geschlecht an.

Sterblichkeitsrate bei Frauen geringfügig niedriger

Es zeigte sich, dass die Sterblichkeitsrate 30 Tage nach Aufnahme in ein Krankenhaus bei Frauen, die von Ärztinnen behandelt wurden, etwas niedriger war. Zudem mussten diese Frauen seltener ein weiteres Mal zur Behandlung in die Klinik. Männer zeigten hingegen keine signifikanten Unterschiede.

Das Ergebnis bei den Frauen überrascht Ute Seeland nicht. Die Ärztin, die an der Universität Magdeburg die deutschlandweit erste Professur für Geschlechtersensible Medizin inne hat, weist aber darauf hin, dass die in der Studie beschriebenen Effekte nur klein seien.

Tatsächlich lag die Sterblichkeitsrate für Patientinnen bei 8,15 Prozent, wenn sie von einer Ärztin behandelt wurden, gegenüber 8,38 Prozent bei der Behandlung durch Männer - ein Unterschied, der klein, aber klinisch signifikant sei, heißt es in der Studie.

Ärztin: Krankheitsbezogene Betrachtung nötig

Seeland betont, die Unterschiede zwischen den Geschlechtern in der Behandlung durch Ärztinnen oder Ärzte müssten krankheitsbezogen betrachtet werden. So zeige eine Aufschlüsselung in der Studie, dass Patientinnen, die mit Nervensystemerkrankungen sowie Erkrankungen der Nieren und Harnwege eingeliefert worden waren, besonders von der Behandlung durch eine Frau profitierten.