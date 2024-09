Gesunder Schlaf: Welche Matratze ist die beste?

Um das zu garantieren, sollte die Matratze ergonomisch sein, angepasst an die persönliche Schlafposition, für Seiten-, Rücken- oder Bauchschläfer . Schwere Körperteile sollten also etwas einsinken, sodass die Wirbelsäule entlastet wird. Im Idealfall hat diese im Liegen die gleiche Position wie im Stehen. Außerdem sollte man keine Druckpunkte haben, das heißt, die Matratze sollte sich an allen Körperstellen bequem anfühlen. Gibt die Matratze an schwereren Körperstellen nach, spricht man von Punktelastizität.