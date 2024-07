Neustart: Online-Selbsthilfeprogamm gegen Glücksspielsucht

Wer schafft es ins Halbfinale? Wer wird Europameister? Wetten haben während der Fußball-Europameisterschaft (EM) Hochkonjunktur. Erstmals wirbt ein Sportwettenanbieter als EM-Hauptsponsor großflächig auf Fanfesten und in Stadien.

Über eine Million Glücksspielsüchtige in Deutschland

Gerade Sportwetten hätten "ein hohes Suchtpotenzial", weiß die Psychologin. Um Menschen mit problematischem Glücksspielverhalten zu helfen, hat sie mit anderen Forschenden des UKE das Online-Selbsthilfeprogramm "Neustart" entwickelt. Das Programm ist kostenfrei, komplett anonym und in Deutsch, Türkisch, Arabisch und Serbisch verfügbar.

Sportwetten, Sucht, Schulden - der Stoff für einen möglichen Teufelskreis. Die Wettanbieter scheinen omnipräsent bei allem, was mit Profi-Fußball zu tun hat.

Rolvien: Sportwettenanbieter als EM-Sponsor "problematisch"

Bei der Vorstellung des Glücksspielatlasses 2023 im vergangenen November merkte der Bundesdrogenbeauftragte Burkhard Blienert (SPD) an:

Risiko von Online-Wetten: rund um die Uhr und kleine Einsätze

In der Glücksspielsucht-Selbsthilfe sei die Sucht nach Sportwetten die Spielform, die am schnellsten wächst und sehr viele junge Menschen die Existenz kostet, hieß es vom Dachverband der Selbsthilfegruppen anlässlich einer Protestaktion am 27. Juni gegen die Sportwetten-Werbung bei der EM.