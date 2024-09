Herzinsuffizienz: Telemonitoring hilft bei Herzschwäche

Herzschwäche (Herzinsuffizienz) ist mit rund vier Millionen Betroffenen in Deutschland eine Volkskrankheit. Die Erkrankung ist der häufigste Grund für eine Klinikeinweisung, knapp 40.000 Patienten sterben jedes Jahr daran.

Was ist eine Herzinsuffizienz?

Bei einer Herzinsuffizienz kann die Funktion des Herzens so gestört sein, dass es sich nicht mehr ausreichend dehnen und entspannen kann. Auch die Pumpleistung kann geschwächt sein. Dann pumpt das Herz unter Umständen nicht mehr ausreichend Blut in den Körper.

Die Krankheit kann eine Folge verschiedener Vorerkrankungen wie Herzinfarkt oder von langjährigem Bluthochdruck sein. Vor allem aber tritt Herzschwäche in Verbindung mit einer koronaren Herzerkrankung auf. Dabei verengen sich die Herzkranzgefäße durch Ablagerungen. In der Folge können sie nicht mehr ausreichend sauerstoffreiches Blut zum Herzmuskel transportieren. Die Pumpleistung des Organs nimmt kontinuierlich ab. Es kommt zu einer chronischen Schwäche des Herzens.

Herzschwäche entsteht oft aufgrund einer koronaren Herzerkrankung. Bei dieser kann es zu Durchblutungsstörungen durch Kalkablagerungen in den Herzkranzgefäßen kommen. Das führt im schlimmsten Fall zu einem Herzinfarkt.

Wie man Herzschwäche behandelt

Die Herzinsuffizienz ist eine chronische Krankheit - und unheilbar. Ärzte können nur ihr Fortschreiten verlangsamen, vor allem durch Medikamente. Die sollen das Herz entlasten und Symptome wie Atemnot, Müdigkeit und Schwäche lindern. In schweren Fällen ist der Einsatz eines Herzschrittmachers oder Defibrillators notwendig.

Kardiale Dekompensation als Gefahr

Die gefährlichste Situation für die Patienten ist eine sogenannte Dekompensation. Dann kann das Herz den Körper nicht mehr ausreichend mit Blut und Sauerstoff versorgen. Es sammelt sich Wasser in der Lunge und es kommt zu starker Kurzatmigkeit. "Dann muss der Patient schnell in die Notaufnahme", so der Kardiologe Friedrich Köhler, Leiter der kardiovaskulären Telemedizin im Deutschen Herzzentrum der Charité.