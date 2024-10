Praxisassistenz NäPA: Unterstützung für Ärzte

Welche Aufgaben Praxisassistenten übernehmen

Entlastung für Ärzte

Qualifikationsformen für medizinisches Praxis-Personal

Wie wird man NäPA?

Voraussetzung ist eine abgeschlossene Ausbildung in einem Gesundheitsberuf wie dem der Medizinischen Fachangestellten. Außerdem sind drei Jahre Berufserfahrung nötig. Die Weiterbildung umfasst 120 Stunden theoretischen Unterricht und 40 Stunden praktische Ausbildung. Am Ende müssen die Teilnehmer eine schriftliche und mündliche Prüfung bestehen.

Wie Praxisassistenten das Gesundheitssystem entlasten

Diese Besuche nehmen einen ganzen Tag in Anspruch, der dann für die Praxis oder Hausbesuche genutzt werden könne, so Hausärztin Anja von Buch. So ist es möglich, dass die Ärzte sich in der Zwischenzeit auf komplexere Fälle konzentrieren können. Das führt zu effizienteren Abläufen und kürzeren Wartezeiten für die Patienten. Den Ärzten bleibt mehr Zeit für Gespräche und medizinische Entscheidungen.