Thai-Massage-Studios: Qualitätsmerkmale erkennen

Die traditionelle Thai-Massage wird als Nuad Phaen Boran bezeichnet, was so viel wie "alte thailändische heilsame Berührung" bedeutet. Sie besteht aus passiven, dem Yoga entnommenen Streckpositionen und Dehnbewegungen, Gelenkmobilisierungen und Druckpunktmassagen. Die Masseure setzen nicht nur ihre Hände, sondern auch ihre Ellenbogen und Knie bei der Behandlung des Kunden ein.Die bekannteste Ausbildungsstätte ist die Wat Pho Massageschule in Bangkok. Hier werden in mehrmonatigen Lehrgängen Masseurinnen ausgebildet. Die Absolventinnen genießen in Thailand hohes Ansehen und arbeiten unter anderem auch in Krankenhäusern.In Deutschland hängen oft bunte Zertifikate an den Wänden der Thaimassagestudios. Meist können deutsche Kunden sie nicht lesen und nicht nachvollziehen, wo die Masseurin ihre Ausbildung gemacht hat.