Unfallversicherung: Was gilt als Wegeunfall?

Das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel verhandelt heute über einen Fall zum Wegeunfall. Hier fuhr die Klägerin am Sonntagmorgen von ihren Freunden aus zu ihrem Arbeitsplatz. Dabei machte sie noch einen Umweg zu sich nach Hause, um dort Unterlagen und Schlüssel für ihre Arbeit abzuholen. Wenige Kilometer vor ihrem Wohnort kam es zu einem Unfall: Ein Geisterfahrer fuhr frontal in ihr Auto. Seitdem ist sie linksseitig gelähmt. Die Berufsgenossenschaft lehnt den Unfall als Arbeitsunfall ab, denn der Umweg sei privater Natur. Die Klägerin sei nicht auf dem Weg zum Arbeitsplatz gewesen. Die Fahrt von einem dritten Ort zur Wohnung sei nicht versichert, auch wenn dort Arbeitsmaterialien abgeholt werden müssen. Bisher verlor die Klägerin vor dem Sozialgericht Dortmund und Landessozialgericht NRW.