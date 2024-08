Strecke zur Arbeit: Wo die Deutschen am weitesten pendeln

Pendler am Hauptbahnhof in Frankfurt am Main (Symbolbild).

Ob mit dem eigenen Auto, per Fahrgemeinschaft oder dem Zug: Rund 20,5 Millionen Menschen pendeln in Deutschland zwischen Wohn- und Arbeitsort. Für 7,1 Millionen Erwerbstätige beträgt die Entfernung von zu Hause zur Arbeit sogar mehr als 30 Kilometer, wie das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) mitteilt.

Die Landkreise mit den längsten durchschnittlichen Pendeldistanzen sind Märkisch-Oderland ( Brandenburg ), Ludwigslust-Parchim ( Mecklenburg-Vorpommern ), Altmarkkreis Salzwedel ( Sachsen-Anhalt ) und Landsberg am Lech ( Bayern ) mit 27 Kilometern, gefolgt von Pfaffenhofen an der Ilm (Bayern) mit 26 Kilometern.

Großstädte haben die meisten Arbeitsplätze

Im Jahr 2023 wohnten demnach 454.900 der in München arbeitenden Beschäftigten außerhalb der Stadtgrenzen. Es folgen Frankfurt am Main (404.800), Hamburg (391.900), Berlin (391.200) und Köln (305.200).

