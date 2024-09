Steuerfreie Zuschüsse zum Gehalt

Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitenden noch einen Inflationsausgleich zukommen lassen wollen, haben nicht mehr viel Zeit. Noch bis Ende des Jahres 2024 besteht die Möglichkeit, eine abgabenfreie Prämie in Höhe von bis zu 3.000 Euro auszuzahlen. Entscheidend ist, dass diese zusätzlich zum regulären Gehalt gewährt wird. Die Zahlungen sind bis zu einem Betrag von 3.000 Euro steuerfrei.



Das im Oktober 2022 von der Bundesregierung verabschiedete Gesetz zur Entlastung der gestiegenen Energiekosten fand bisher großen Zuspruch: Mehr als drei Viertel der Tarifbeschäftigten in Deutschland haben die Inflationsausgleichsprämie erhalten oder bekommen sie noch ausbezahlt - durchschnittlich in Höhe von 2.761 Euro.