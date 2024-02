Lohnentwicklung: Welche Gehälter mit der Inflation mithalten

Die Gehälter in Deutschland sind nach Angaben des Statistischen Bundesamts 2023 im Schnitt um 6,0 Prozent gestiegen. Doch die Inflation von 5,9 Prozent fraß die Zuwächse großteils auf. So weist der Nominallohn zwar ein deutliches Plus auf, aber der Reallohn - also das Gehalt gemessen an der Kaufkraft - ist im Vergleich zum Vorjahr nur um 0,1 Prozent gestiegen. Aber immerhin lag er im Plus - zum ersten Mal seit 2019.