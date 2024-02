Wann war eine D-Mark so viel wert wie ein Euro heute?

Diese Grafik zeigt, ... : Wann 1 Mark so viel wert war wie 1 Euro heute

von Kathrin Wolff 14.02.2024 | 12:23 |

Wann haben Sie das letzte Mal in D-Mark umgerechnet? Und gedacht: "Das kostet ja heute so viel in Euro wie früher in Mark?" Wir haben nachgerechnet, wann die Gleichung aufgeht.