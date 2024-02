EU senkt Wachstumpsprognose deutlich: Sorgenkind Deutschland

Es will einfach keine Hoffnung aufkommen. Jetzt hat sich auch die EU-Kommission eingereiht in die Riege derjenigen, die für die Wirtschaftsentwicklung der nächsten Monate schwarzsieht. Die sogenannte Winterprognose fällt ernüchternd aus. Brüssel erwartet für die Staaten der EU in diesem Jahr nur noch ein Wachstum von 0,9 Prozent.