Wirtschaftsmächte im Vergleich: Deutschland steigt dank Japan auf Platz drei

Der private Verbrauch, der in Japan zu mehr als der Hälfte der Wirtschaftskraft beiträgt, ging um 0,2 Prozent zurück und verzeichnete damit das dritte Quartal in Folge einen Rückgang, wie die Regierung weiter bekanntgab. Die Haushalte in dem unter einer rasanten Überalterung leidenden Inselstaat haben mit steigenden Lebenshaltungskosten und sinkenden Reallöhnen zu kämpfen.