China: Wie sich die Wirtschaftskrise auf die Welt auswirkt

Während 83 Prozent der deutschen Unternehmen, die in China produzieren, nach einer Umfrage der Deutschen Handelskammer in Peking von einem Abwärtstrend der Wirtschaft in der Volksrepublik ausgehen, plant die überwiegende Mehrheit (91 Prozent) weiter im Land zu bleiben. Die meisten rechnen auch damit, dass ihr Unternehmen in den kommenden Jahren trotz angespannter Lage weiterwachsen werde.Die deutsche Bundesregierung hat dagegen bereits auf die zunehmende wirtschaftliche und politische Unsicherheit in China reagiert: Sie fördert immer weniger Investitionen in der Volksrepublik und investiert in andere Märkte. "De-Risking" ist das Stichwort, unter dem die deutsche Wirtschaft sich breiter aufstellen und unabhängiger machen soll vom Reich der Mitte.2023 erteilte der Bund nach einem Bericht der Zeitung Wirtschaftswoche nur noch acht Investitionsgarantien für China, neun waren es im Vorjahr, zwölf 2021. Mit den Garantien sichert die Bundesregierung seit 1960 Investitionen deutscher Unternehmen im Ausland gegen unkalkulierbare politische Risiken ab, etwa Enteignungen, Terrorakte, Zahlungsstopps und Kriege.