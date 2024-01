Nach Erdbeben in Japan: Warum Hilfe so schleppend vorankommt

In Wajima sind die Bewohner angesichts der Erdbebenschäden verzweifelt - Rettungskräfte suchen in Tümmern nach Verschütteten.

Trümmer und Regen erschweren die Bergungsarbeiten in Japan. Die Suche nach Überlebenden kommt auch zwei Tage nach dem Erdbeben nicht wie gewünscht voran. 03.01.2024 | 1:41 min

Japans Premier Kishida will beschwichtigen

Während Premier Kishida in Tokio in einer Pressekonferenz nach der anderen beschwichtigt, Hilfe sei auf dem Weg und die Vermisstenmeldungen würden nun nach und nach abgearbeitet, macht sich in den sozialen Medien Frust breit. Kritik am Krisenmanagement der Regierung wird lauter. "Bis gestern Abend wurden zehn Decken und vier Tassen Nudeln nach Iwakuma, Anamizu, geliefert. Eine Stadt mit etwa 140 Einwohnern und 70 Haushalten", klagt Gohyakuro Yukio auf X (vormals Twitter).

Japans Regierung kündigte an, 4,74 Milliarden Yen (29,9 Millionen Euro) aus der vorgesehenen Budgetreserve locker zu machen für den Wiederaufbau der Noto-Halbinsel. Das gab Finanzminister Shunichi Suzuki bekannt. Premierminister Kishida erklärte, sein Kabinett werde die Notfallhilfe kommende Woche formell beschließen. Außerdem werde Japan von den USA als bislang einzigem Land Unterstützung annehmen. Die US-Botschaft in Tokio teilte mit, es würden unverzüglich Hilfsgüter im Wert von 100.000 US-Dollar in die betroffenen Gebiete geschickt, darunter Decken, Trinkwasser und Medikamente. Zahlreiche Regierungen, etwa in China und Taiwan, hatten ebenfalls Unterstützung angeboten. Bislang hat Tokio diese aber nicht angenommen.

Katastrophen-Experte: Wucht des Erdbebens verhindert bessere Trinkwasser-Hilfe

Dass das Trinkwasser im Krisengebiet knapp sei, liege an der Wucht des Erdbebens diesmal. "In Japan ist jeder Haushalt angewiesen, Essen und Wasser für eine Dauer von drei bis sieben Tagen vorrätig zu halten", erklärt Sekiya. Auch die Lokal- und Kommunalregierung legen Vorräte für die Bevölkerung an. "Weil das Erdbeben die Häuser allerdings zerstört hat, kommt zurzeit keiner an die Vorräte ran." Das vom Erdbeben getroffene Gebiet sei besonders schwer zugänglich.

Nach dem schweren Erdbeben in Japan werden die Rettungsarbeiten immer wieder von Regen und weitere Erdstößen behindert. 73 Tote wurden bereits geborgen. 03.01.2024 | 1:41 min

"Bürokratie as usual" trotz Ausnahmesituation

Die Entsendung der Truppen liege in Japan nicht in der Hand des Premiers, sondern des Verteidigungsministeriums. Die betroffenen Präfekturen mussten am Montag erst einen Antrag stellen, bis ihnen Hilfe durch die Soldaten gewährt wurde. "Bürokratie as usual" in einer Ausnahmesituation.