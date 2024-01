Starkes Erdbeben in Japan - Tsunami-Warnung

In Japan warnen die Behörden vor einem Tsunami. Quelle: AP

Ein starkes Erdbeben hat Teile Japans erschüttert. Die nationale meteorologische Behörde gab am Montag eine Warnung vor einem drei Meter hohen Tsunami entlang der Küste des japanischens Meeres aus. Auch in der Hauptstadt Tokio gerieten Gebäude ins Schwanken.

Tsunami-Warnung nach Erdbeben der Stärke 7,4 im Zentrum von Japan

"Alle Bewohner müssen sich sofort in höher gelegene Gebiete begeben", hieß es im japanischen Sender NHK nach dem Erdbeben, das sich am Montag gegen 16.10 Uhr (Ortszeit, 08.10 Uhr MEZ) in der Region Noto in der Präfektur Ishikawa ereignete. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte es eine Stärke von 7,4.

Auch die anderen japanischen Sender unterbrachen ihr Programm, um die Menschen vor dem drohenden Tsunami zu warnen. Das Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) in den USA warnte, dass in einem Umkreis von 300 Kilometern um das Epizentrum des Bebens gefährliche Tsunami-Flutwellen möglich seien. Bisher wurden mehr als einen Meter hohe Wellen an der Küste von Ishikawa gemessen.

Atomkraftwerke werden überwacht

Der Stromversorger Hokuriku Electric Power teilte mit, er prüfe seine Atomkraftwerke auf Unregelmäßigkeiten. Der Konkurrent Kansai Electric erklärte, bei seinen Kernkraftwerken im Erdbebengebiet gebe es keine Auffälligkeiten.

Aufgrund des Erdbebens der Stärke 9,0 im März 2011 war es unter anderem im Atomkraftwerk Fukushima zu gewaltigen Explosionen und zur Kernschmelze von drei Reaktoren gekommen. Durch die Naturkatastrophe kamen damals 18.000 Menschen ums Leben.

Japan liegt am so genannten Pazifischen Feuerring

Die Präfektur Ishikawa war bereits Anfang Mai von einem Erdbeben der Stärke 6,3 erschüttert worden. Dabei war ein Mensch ums Leben gekommen, 49 weitere erlitten Verletzungen.

Japan liegt am sogenannten Pazifischen Feuerring, wo tektonische Platten aufeinander stoßen. In diesem Gebiet kommt es häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen. Deswegen gelten in Japan strenge Bauvorschriften, regelmäßig gibt es Erdbeben-Übungen.

