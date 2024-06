Von Fahrrad bis E-Bike: So funktioniert das Jobrad-Leasing

Diensträder liegen im Trend. So kommen Sie über den Arbeitgeber an ein Jobrad.

Aufsteigen und wohlfühlen: Für Sascha Orgler ist immer noch jede Fahrradtour ein Genuss, auch wenn er sein Jobrad nun schon einige Wochen nutzt. "Das ist ein Quantensprung zum normalen Fahrrad , macht einen Riesenspaß und ist eine supergünstige Investition", schwärmt er. Für sein Fahrrad im Wert von 3.000 Euro zahlt er nur 55 Euro im Monat. Er least das Rad - sein Arbeitgeber macht das möglich.

Wie funktioniert das Dienstrad-Leasing?

Spezielle Fahrradleasing-Anbieter kooperieren mit den Arbeitgebern. Der Mitarbeiter sucht sich ein Rad bei einem Händler aus, der Händler informiert die Leasingfirma und verkauft das Rad an sie. Offiziell übernimmt der Arbeitgeber das Rad und überlässt es dem Mitarbeiter.

Und doch kommt Fahrradleasing nicht für jeden infrage. Oft sind Azubis und Aushilfen ausgeschlossen oder Mitarbeiter, die kurz vor der Rente stehen. Wer die Firma in den nächsten drei Jahren verlassen will, sollte das Fahrrad besser nicht leasen. Die vorzeitige Rückgabe kann kompliziert sein.

Wie genau spart man durch das Jobrad-Leasing?

Ein Arbeitnehmer verdient 3.500 Euro brutto. Er ist ledig, hat keine Kinder und ist in der Steuerklasse 1. Das neue Rad kostet 2.000 Euro. Der Arbeitgeber behält rund 69 Euro Bruttolohn dafür ein: das Nutzungsentgelt für Rad, Vollkasko-Versicherung und Inspektionskosten. Unterm Strich ist die Nettobelastung für den Mitarbeiter deutlich niedriger, bei rund 40 Euro, weil das zu versteuernde Einkommen sinkt.

Wenn der Mitarbeiter am Ende der Leasingzeit das Rad kaufen will, macht ihm der Anbieter ein Angebot. Im Beispiel wären das rund 400 Euro. Das bedeutet: Der Arbeitnehmer zahlt in diesem Beispiel circa 1.840 Euro - statt 2.000 Euro, die er beim Sofortkauf gezahlt hätte.