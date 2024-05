Klimaschutz-Studie: Großes Potenzial durch Radverkehr

In der Klimabilanz macht der Verkehrssektor in Deutschland keine gute Figur: 2023 ging der Treibhausgasausstoß nur minimal zurück. Die Klimaziele wurden krachend verfehlt. Laut einer Studie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung ISI könnte der Radverkehr ein Hebel sein, um die Bilanz in Sachen Klima spürbar zu verbessern.