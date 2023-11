Hannover plant fast autofreie Innenstadt

Die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover hat ein Konzept für eine nahezu autofreie Innenstadt vorgelegt. Die Pläne wurden am Dienstag der Öffentlichkeit präsentiert. Die Innenstadt soll demnach bis 2030 fast autofrei werden, Parkplätze an Straßen und Plätzen sollen verschwinden.

"Autofrei heißt: Es ist kein Auto zu viel in der Stadt", sagte Oberbürgermeister Belit Onay. Das bedeutet: Wer in der Innenstadt wohnt, kann den privaten Stellplatz demnach weiterhin per Auto erreichen, auch Taxi- und Lieferverkehr darf rollen, Menschen mit Behinderung erhalten sogar mehr Parkplätze.