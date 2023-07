Die Verkehrswende auf Zeit in der Kolumbusstraße ist eines von insgesamt 14 Projekten, in dem die Wissenschaftler untersuchen wollen, wie die Verkehrswende in der Stadt gelingen kann. "Was wir in Deutschland benötigen, ist ein schnelleres Ausprobieren, auch mal mit einer Fehlerkultur reingehen, Sachen ertesten", sagt Oliver May-Beckmann, Geschäftsführer des Mobilitätsclusters MCube und Mitarbeiter der Technischen Universität München.