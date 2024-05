Kann Tübingen die Fahrradstadt Deutschlands werden?

Die Planungen stehen noch am Anfang, doch auch Tübingen will Fernradwege bauen. In Betrieb ist schon die neue Radstation am Bahnhof. Mit 1.100 Stellplätzen ist das Parkhaus deutlich kleiner als das in Utrecht. Aber das Prinzip ist dasselbe: Parken direkt am Gleis, kostenlos und videoüberwacht - ein wichtiger Baustein für die Verkehrswende . Inzwischen reisen erste Gemeinden nach Tübingen, um sich hier neue Lösungen für besseren Radverkehr zeigen zu lassen.