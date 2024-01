Streusalz oft verboten: Tipps und Alternativen im Winter

"Meines Wissens ist das nur in Berlin der Fall: Das Berliner Naturschutzgesetz verbietet Streusalz generell und richtet sich sowohl an Kommunen als auch an Bürgerinnen und Bürger", erklärt Rechtsanwalt Thomas Pliester, Mitglied des Geschäftsführenden Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft Mietrecht und Immobilien im Deutschen Anwaltverein (DAV). In Bezug auf Streusalz gebe es keine bundesweit gültige Regelung. Es gelten die kommunalen Satzungen.