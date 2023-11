Wie Toilettenpapier der Umwelt nicht schadet

Feuchttücher, Küchenpapier und Taschentücher sind ein echtes Problem für Abwasserunternehmen, weil sie sich nicht oder nur sehr schwer in der Kanalisation auflösen. "In die Toilette gehört Toilettenpapier - und sonst nichts", betont Uli Paetzel, Präsident der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall. "Andere Materialen führen zu Verstopfungen in der Kanalisation, die dann mit viel Personalaufwand beseitigt werden müssen, um eine sichere Abwasserentsorgung zu gewährleisten."