Eindeutige Siegel statt Greenwashing | Terra-X-Kolumne

Das grüne Image von Firmen ist oft nicht echt – und doch bedienen selbst falsche Versprechungen das Belohnungssystem unseres Gehirns. 24.09.2020 | 4:36 min

Die Bundesregierung hilft - aber nur halbherzig

Viele Umweltabzeichen geben also keine Auskunft über ihre Qualität. Der Versuch der Bundesregierung , Klarheit in das Wirrwarr aus Siegeln und Nachhaltigkeitsversprechen zu bringen, ist definitiv nobel - ohne strikte Regelungen und Verpflichtungen wirkt er jedoch nur halbherzig.

Greenwashing schadet Verbrauchern und Unternehmen

Mit diesen Tricks simuliert McDonald’s Nachhaltigkeit. 24.07.2023 | 16:30 min

Ein Kochbox-Hersteller als Beispiel

Immer mehr Unternehmen werben mit "klimaneutralen" Produkten. Doch viele Angebote entpuppen sich als Mogelpackungen ohne Umweltnutzen. Klimaschutz per Etikett - was ist dran? 26.05.2023 | 17:00 min

Eine transparente Lösung

Die EU ist mit der Vorlage eines Anti-Greenwashing Gesetzes in diesem Jahr bereits einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung gegangen und auch in Frankreich ist Greenwashing in Form von Aussagen wie “klimaneutral” oder “CO2-frei” bereits seit dem 1. Januar 2023 gesetzlich verboten.