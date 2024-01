Forstwirtschaft: Balance zwischen Geschäft und Klimaschutz

Das Bundeswaldgesetz , an das auch private Waldeigentümer*innen gebunden sind, regelt unter anderem eine nachhaltige Bewirtschaftung. Derzeit plant die Regierung eine Novelle des Gesetzes von 1975, die das Ökosystem und nicht mehr den Wirtschaftsfaktor Wald in den Fokus nimmt; also dem Klimaschutz hohe Priorität gibt.