Warum Bäume im Wald wertvoll sind wie Gold

... ist Biologin, Arbonautin, das heißt Baumkronenforscherin, und Autorin, die als Pionierin in ihrem Fachgebiet gilt. Lowman studierte Ökologie an der Aberdeen University und promovierte in Botanik an der University of Sydney. Sie lehrte als Professorin an der National University of Singapore, der Arizona State University und der Universiti Sains Malaysia.Als Gründerin von MISSION GREEN und Direktorin der TREE Foundation engagiert sie sich für den Waldschutz und hat wegweisende Studien veröffentlicht. Mit der MISSION GREEN baut sie Baumwipfelpfade in den zehn artenreichsten, aber auch gefährdetsten Wäldern der Welt. Dabei treibt sie Forschung voran, schafft Lebensgrundlagen für Einheimische und fördert Ökotourismus und Bildung. Meg Lowman ist international bekannt für ihre Führungsrolle bei Umweltschutzinitiativen und als Vorbild für Frauen und Minderheiten in der Wissenschaft.