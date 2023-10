Faszination Erde: Brennendes Australien

Christoph Maria Herbst begibt sich auf eine Reise voller Abenteuer, Überraschungen und einzigartigen Begegnungen – eine Reise wie keine andere. Dort lernt er Forschende und Artenschützende kennen und entdeckt, dass auch in Australien alles miteinander zusammenhängt. Natur und Kultur Australiens sind untrennbar mit den Gefahren und Katastrophen in "down under" verwoben und haben sich deshalb auf ganz eigene Art entwickelt. Christoph Maria Herbst erforscht die unbekannten Seiten des Kontinents und entdeckt dabei ganz neue Seiten an sich selbst. Facetten des bekannten Schauspielers, die auch die Zuschauer überraschen werden.