Amazonas-Gipfel: Wie kann der Regenwald geschützt werden?

Die Regierungen der acht Amazonasstaaten kommen vom heutigen Dienstag an zu einem zweitägigen Gipfel in Brasilien zusammen, bei dem ein gemeinsamer Plan zur Rettung des größten Regenwaldes der Erde vereinbart werden soll.

Bei dem "Amazonas-Gipfel" wollen sich die Vertreter von Brasilien, Bolivien, Ecuador, Guyana, Kolumbien, Peru, Suriname und Venezuela zudem auf eine gemeinsame Position für die UN-Klimakonferenz COP28 in Dubai Ende des Jahres einigen.

Mit dem Treffen will der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva sein Regierungsmotto "Brasilien ist zurück" umsetzen, nachdem sich das Land unter seinem rechtsradikalen Vorgänger Jair Bolsonaro weitgehend aus dem globalen Kampf gegen den Klimawandel ausgeklinkt hatte.

Deutscher Staatssekretär: Ohne den Amazonas geht es nicht

Die Konferenz in der an der Mündung des Amazonas gelegenen Stadt Belém ist der erste Gipfel der Organisation des Amazonas-Kooperationsvertrags (Octa) seit dem Jahr 2009. Der Vertrag war 1978 geschlossen worden. Auch Deutschland und Norwegen sind als Hauptunterstützer des Amazonas-Fonds in Belém vertreten.