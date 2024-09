1N Telecom: So wehren Sie sich gegen ungewollte Verträge

Sie erhalten Werbung und Briefe, die Sie nicht bekommen wollen? Es besteht die Möglichkeit, einer Werbenutzung zu widersprechen und persönliche Daten sperren zu lassen, wie die Verbraucherzentralen erklären. Dafür gibt es Musterbriefe.Außerdem besteht die Möglichkeit, Auskunft zu verlangen, woher die Daten stammen. Der Deutsche Dialogmarketing Verband führt darüber hinaus eine sogenannte "Robinson-Liste". "Unternehmen, die dem DDV angeschlossen sind, erhalten dann die Nachricht, dass Sie keine Werbung per Post wünschen", erklärt die Verbraucherzentrale.Der DDV ist via Postweg zu erreichen (DDV, "Robinson-Liste", Postfach 1454, 33244 Gütersloh, Telefon: 05244 / 903723). Außerdem können Sie sich auf der Internetseite in die DDV-Robinson-Liste eintragen lassen.