Heizungs-Check: Richtig heizen in der kommenden Heizperiode

Was muss man beachten, wenn man die Heizung effizient benutzen möchte? Und was bedeuten die Symbole auf dem Thermostat?

Heizung entlüften und Druck anpassen

Wenn Heizkörper gluckern oder Strömungsgeräusche auftreten, deutet das auf zu viel Luft im System hin. Am Entlüftungsventil an der Seite des Heizkörpers kann die überschüssige Luft abgelassen werden.

Zum Öffnen des Entlüftungsventils braucht man in der Regel spezielle Entlüftungsschlüssel oder Entlüftungsboxen, die bereits einen kleinen Auffangbehälter für austretendes Wasser haben. Beides ist für wenig Geld im Baumarkt erhältlich. Unter das Ventil stellt man zudem einen Behälter, um auslaufendes Wasser aufzufangen. Dann wird das Ventil so weit geöffnet, bis wahrnehmbar Luft herauskommt. Läuft nur noch Wasser aus dem Ventil, kann es wieder geschlossen werden.

Denn ist der Druck zu niedrig, kommt die erzeugte Wärme nicht im Heizkörper an. Hinweise dazu, wie der Druck eingestellt wird, finden sich in der Betriebsanleitung. Das könne man sich von einem Fachhandwerker zeigen lassen und dann in der Regel selbst machen, so Herpertz.