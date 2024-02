Lärmbelastung durch Wärmepumpen: Tipps zum Aufstellort

Manche Geräte verfügen auch über eine Nachtabsenkung, einen Modus, in dem der Schall um bis zu fünf Dezibel reduziert werden kann. Ob die Hersteller der Wärmepumpen sich in Zukunft auf die Entwicklung leiserer Modelle konzentrieren, bleibt zu hoffen. So könnten auch in beengten Wohngebieten mehr Wärmepumpen aufgestellt werden.