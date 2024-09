Auto-Leasing: Lohnt sich das Privatleasing?

Planbare Kosten durch Auto-Leasing

Für den geleasten Wagen ist pro Monat ein fixer Betrag fällig, zum Beispiel 150 oder 350 Euro. Um diese monatliche Rate zu senken, kann auch eine Anzahlung oder eine Schlusszahlung gewählt werden. Ganz so, wie es das persönliche Budget am besten hergibt. Mit der klassischen Leasingrate ist im Normalfall erst einmal nur die Nutzung des Fahrzeugs abgegolten. Kosten für Wartung, Service, Reifenwechsel oder Inspektionen sind darin nicht enthalten, können aber - gegen Aufpreis - hinzugebucht werden. Das erhöht die Leasingrate natürlich.

Leasing ist wie Miete auf Zeit

In der Regel beträgt die Vertragslaufzeit beim Autoleasing zwei bis vier Jahre. Während dieser Zeit fließt das Geld des Leasingnehmers, also des Autonutzers, an den Leasinggeber, zum Beispiel für einen Opel Corsa an die Stellantis-Bank.