Lichthupe, Warnblinker und Co.: So dürfen sie benutzt werden

Es gibt viele Regeln im Straßenverkehr. Fahrlehrer Claudius Marchand weiß, was beim Autofahren erlaubt ist - und was nicht.

Warnblinker und Lichthupe richtig einsetzen

Aber was genau fällt darunter und was kann passieren, wenn man die Warnzeichen falsch nutzt? Bei der Definition, wovor gewarnt werden darf, ist die Straßenverkehrsordnung (StVO) nicht sehr konkret. Ein zentraler Punkt ist aber, dass es um eine tatsächliche Gefahr für sich oder andere im Verkehr geht. Beim Warnblinker ist das in der Praxis am ehesten gelernt: Wenn ein Stauende auftaucht, betätigen ihn viele automatisch und die meisten verstehen die Warnung auf Anhieb.