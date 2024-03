Verkehrssünder: Grenze schützt vor Schweizer Knöllchen nicht

Falsch parken oder rasen - Deutsche, die in der Schweiz Knöllchen kassieren, werden bald auch in der Heimat dafür zur Kasse gebeten. Möglich wird das mit Inkrafttreten des neuen Polizeivertrags zwischen Deutschland und der Schweiz. Die entsprechenden Schriftsätze wurden am Mittwoch ausgetauscht. Nach Angaben des deutschen Botschafters in Bern, Michael Flügger, tritt der Vertrag am 1. Mai in Kraft.