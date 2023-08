In der Regel lohnt es sich, den Strafzettel zu bezahlen. Rechtskräftige Geldbußen verjährten in Italien erst nach fünf und in Spanien nach vier Jahren. Bei Kontrollen im Urlaubsland könnten ausstehende Zahlungen auffallen und auch die Passkontrolle am Flughafen könnte zum Problem werden, so der ADAC.