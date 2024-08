Autoversicherung: Millionen drohen teurere Beiträge

Je mehr und höhere Schäden, umso schlechter die Einstufung

Hintergrund sind die neuen Regionalklassen bei der Kfz-Haftpflichtversicherung sowie der Voll- und Teilkaskoversicherung, die der GDV nun veröffentlichte. Je höher die Unfallschäden in einem bestimmten Bezirk ausfielen, umso schlechter ist dessen Einstufung in die jeweiligen Klassen.

Ausschlaggebend ist dabei nicht, wo der Schaden entstanden ist, sondern in welchem Bezirk das Fahrzeug registriert ist. Für die Versicherer dienen die Regionalklassen des GDV als eines von zahlreichen Tarifmerkmalen, die sie zur Berechnung der Beiträge heranziehen.

