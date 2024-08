Barfuß Auto fahren? Das richtige Schuhwerk am Steuer

Das Autofahren mit Flip-Flops birgt Gefahren, da man an den Pedalen hängen bleiben oder abrutschen kann. Festes Schuhwerk ist empfehlenswert.

Warum fester Halt beim Fahren entscheidend ist

"Beim Fahren brauche ich festen Halt und eine gute Kraftübertragung auf die Pedale, um im Notfall schnell reagieren zu können", sagt der ADAC-Rechtsexperte Alexander Schnaars. "Das habe ich in Flip-Flops, lockeren Sandalen oder barfuß nicht." Die Füße können abrutschen, die Unfallgefahr steigt.

Diese Schuhe sind ungeeignet zum Autofahren

Problematisch sind demnach außerdem High Heels zum Beispiel für die Fahrt zur abendlichen Party. Denn die Füße haben darin eine eher starre Haltung, die das Gefühl für den Pedalwiderstand einschränkt. Eine "dosierte, sanfte Zielbremsung" sei damit kaum möglich, so das Fazit des ÖAMTC.

Die beste Schuhwahl laut Test: "Der klassische Sneaker, also Sportschuhe ohne viele Schnörkel."

Rechtliche Konsequenzen im Falle eines Unfalls

Gesetzlich verboten sind Sommerlatschen, High Heels oder bloße Füße am Steuer nicht, das richtige Schuhwerk liegt in der Eigenverantwortung jedes und jeder Einzelnen. Aber was, wenn man die falsche Wahl trifft und etwas passiert?