Barfußschuhe: Sind sie gesund? Was Experten dazu sagen

Gerade Kinder sollten oft und viel barfuß laufen. So kann ihr Körper im Wachstum besonders Sinne und Muskulatur schulen. Orthopäde Matthias Manke empfiehlt für Kinder, die gerade mit dem Laufen beginnen, das Barfußgehen oder das Gehen in Socken. "Keine Lauflernschuhe holen. Nichts mit einer dicken Sohle", so Manke. Kinderfüße in einen dunklen, klobigen Schuh einzusperren sei Gift - gerade in der Entwicklung. Genetisch sei der Bauplan des Kindes quasi schon vorgegeben, aber die Muskulatur könne alles beeinflussen. Das gelinge am besten durch das Barfußgehen. Wenn Kinder stabil laufen können und auch draußen bei Kälte oder auf verletzungsträchtigem Untergrund unterwegs sind, dann könne auch ein Barfußschuh die richtige Wahl sein, so der Experte.