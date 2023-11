Lederschuhe pflegen: Ein Profi erklärt den Umgang mit Leder

Schuhmachermeister Ibrahim Demir gibt Tipps zur Schuhpflege. 13.11.2023 | 8:35 min

Mal ganz ehrlich, wann haben Sie das letzte Mal Ihre Schuhe geputzt? So richtig, mit Schuhcreme und Polieren? Tatsächlich wechseln viele lieber ihre Schuhe anstatt sie zu putzen. Dabei ist das gar nicht so schwer. Um ein gutes Ergebnis zu erzielen, braucht es nicht viel, nur das richtige Zubehör und die richtige Technik.

Tipps für die Glattleder-Pflege

Wer den Farbton erfrischen will, trägt eine Creme mit passender Farbe auf, die farblose Variante ist reine Pflege. Letztere nur sparsam verwenden, sonst können in den Gehfalten helle Ränder entstehen. Die Creme auch in Risse und Falten auftragen, an den Rändern mit einer schmalen Bürste oder Zahnbürste einarbeiten. Überschüssige Creme mit einem weichen Tuch abnehmen.