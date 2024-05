Wohnung untervermieten: Diese Regeln zur Untermiete gibt es

Rund 2,7 Millionen Besucher sollen sich in den nächsten Wochen in Deutschlands Großstädten tummeln. Der Grund: Die Fußball-Europameisterschaft der Männer . Ausgetragen werden die Spiele zwischen dem 14. Juni und 14. Juli in Berlin, Köln, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Gelsenkirchen, Hamburg, Leipzig, München und Stuttgart.