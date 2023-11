Kfz-Versicherung: Tipps zu Wechsel, Kündigung und Fristen

Stichtag 30. November: Ein Wechsel der Autoversicherung kann sich lohnen. 30.10.2023 | 4:23 min

Das Vergleichsportal Check24 meldete es vor wenigen Tagen: Um im Schnitt 16 Prozent sind die Beiträge der Kfz-Haftpflichtversicherung im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das ergab eine Auswertung aller Kundinnen und Kunden, die in den letzten zwölf Monaten über das Portal Autoversicherungen abgeschlossen haben.

Zwar würden die Beiträge bis zum 30. November noch etwas sinken wegen des starken Wettbewerbs rund um den Wechseltermin. Doch insgesamt haben die Preise deutlich angezogen. Und das wird sich wohl auch im nächsten Jahr nicht ändern.



Nach den Corona-Jahren wird wieder mehr gefahren, dadurch sind die Unfallzahlen gestiegen.

Auch wenn die Inflation mit aktuell 3,8 Prozent nicht mehr so hoch ist wie im ersten Halbjahr 2023, hat sie die Ersatzteile und die Arbeit der Werkstätten spürbar verteuert. Dafür gibt es mehrere Gründe:

Mehrere hundert Euro Differenz bei Kfz-Versicherungen

Doch Verbraucherschützer haben beobachtet: Zwischen der teuersten und der günstigsten Versicherung liegen oft mehrere hundert Euro. Deshalb sollten Kunden jetzt besonders den Wechsel prüfen, so Versicherungsexpertin Elke Weidenbach von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.

Das Schlimmste sei eigentlich, wenn man sich um den Kraftfahrzeug-Vertrag überhaupt nicht kümmert. Und das passiert ja leicht - denn die Beiträge werden still und leise vom Konto abgebucht.

Tipps für den Wechsel Ihrer Autoversicherung von Versicherungsexperte Philipp Opfermann 02.11.2023 | 7:45 min

Expertin: Rabatte erfragen oder wechseln

Daher der Appell der Expertin: Man solle diese Verträge immer im Blick halten und auch beim jetzigen Versicherer, mit dem man vielleicht schon zufrieden sei, nachfragen, ob es irgendwelche Rabattmöglichkeiten gebe.

Wenn man sich nicht meldet, bekommt man auch keine Vergünstigungen. Elke Weidenbach, Verbraucherzentrale NRW

Wer beim Verhandeln mit dem eigenen Versicherer nicht erfolgreich ist oder das gar nicht will, der sollte über einen Wechsel nachdenken.

Autoversicherungen starten oft am 1. Januar Auch wenn die Anbieter in den letzten Jahren flexibler geworden sind, beginnen die meisten aller Autoversicherungen immer noch am 1. Januar. Und für diese muss die rechtzeitige Kündigung bis zum 30. November beim alten Anbieter sein.



Expertin Elke Weidenbach sieht es für die meisten Fälle als unproblematisch an, einen neuen Versicherer zu finden. Nur bei sehr teuren Autos sollte man vorab klären, ob der ins Auge gefasste neue Anbieter das gute Stück versichern möchte. Je höher das Risiko, desto genauer würde der Versicherer prüfen, ob er dieses Risiko übernehmen wolle, so die Expertin.

Kfz-Versicherungen werden abgeschlossen, um gegen Schäden am Auto und gegenüber anderen abgesichert zu sein. Was aber tun, wenn die Versicherung in einem solchen Fall nicht zahlt? 26.10.2023 | 3:29 min

Tipps, wie man bei einem Wechsel vorgehen sollte



Nutzen Sie Vergleichsportale.

Vergleiche bieten zudem Fachzeitschriften wie z.B. Finanztest.

Suchen Sie die letzte Beitragsrechnung heraus, um alle Daten zur Hand zu haben. Um einen neuen Versicherer zu finden, sollten Sie so vorgehen:

Rufen Sie auch Internetseiten direkt auf, da nicht alle Anbieter (wie z.B. die HUK Coburg) auf klassischen Vergleichsportalen zu finden sind. Das Portal nafiauto.de, das sich vor allem an Makler und Autohäuser wendet, berücksichtigt nach eigenen Angaben nahezu alle deutschen Tarife. Die Verwendung kostet aber mindestens einen Euro, und ein direkter Abschluss über das Portal ist nicht möglich.

Auf gefahrene Kilometer achten

Achten Sie auch auf die jährliche Laufleistung. Fahren Sie etwa wegen Homeoffice weniger als früher, kann die Versicherung günstiger werden. Das gilt aber auch umgekehrt. Wer jetzt wieder mehr ins Büro fährt, aber zuvor der Versicherung weniger Kilometer gemeldet hatte, sollte das korrigieren. Sonst drohten Vertragsstrafen, so Weidenbach.

Kfz-Versicherungen sollte man "auf jeden Fall vergleichen und gucken, ob man da optimieren kann" empfiehlt Holger Rohde von der Stiftung Warentest, dabei ließen sich "mehrere Hundert Euro" einsparen. 31.10.2023 | 11:18 min

Richtig abschließen - und richtig kündigen

Einen Vertrag bei einem neuen Versicherer können Sie online abschließen. Die Kündigung ist leider nicht ganz so einfach. Entweder Sie klären mit dem alten Anbieter, ob eine Mail reicht. Wenn er das ablehnt oder Sie das nicht wollen, kündigen Sie schriftlich per Post per Einschreiben mit Rückschein.

Oder aber der neue Anbieter übernimmt das: Manche Versicherer bieten als Service die kostenlose Kündigung beim Vorversicherer an.

Auf die Details der Kfz-Versicherung achten





Wichtige Punkte einer neuen Police können sein:

ausreichende Versicherungssumme - mindestens 50 Millionen, besser noch die Höchstdeckung von 100 Millionen Euro

Auch wichtig: Der Verzicht auf Einwand der groben Fahrlässigkeit in der Kaskoversicherung, heißt: Der Versicherer zahlt auch bei eigener Unachtsamkeit. Dazu zählt z.B. das Überfahren einer roten Ampel.

Prüfen Sie, ob sich ein Rabattschutz lohnt: Bei nur einem Schaden pro Jahr sind Sie vor einer teuren Rückstufung geschützt. Bei der neuen Versicherung sollte nicht nur der Preis entscheidend sein: Werfen Sie einen Blick ins Kleingedruckte.

Kai Dietrich ist Redakteur des ZDF-Magazins WISO.