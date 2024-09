Marder im Auto: Marder vertreiben und Schäden verhindern

Ein Marder im Garten kann nützlich sein, denn er frisst Mäuse und Ratten. Wenn sich der Marder allerdings im Auto einnistet, kann das richtig teuer werden. Laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) haben die Reparaturkosten für Marderschäden im Jahr 2022 erstmals einen dreistelligen Millionenbetrag erreicht: Marder waren für Schäden in Höhe von 104 Millionen Euro an kaskoversicherten Pkw verantwortlich.

Warum Marder Autos als Unterschlupf nutzen

Das Problem mit Fahrzeugen als Unterschlupf: Marder setzen Duftmarken, um ihr Territorium zu kennzeichnen. Wenn ein anderer Marder diese Markierungen riecht, kann es zu aggressivem Verhalten kommen. In seiner Wut greift er dann alles an, was in der Nähe ist, auch Autobauteile.