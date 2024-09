Sind Social Media und KI eine Gefahr für Kinder?

Das große Problem ist, dass wir in Schulen nicht genügend Ressourcen haben, um den Fokus auf die Welt zu legen, in der die Kinder sind. Es benötigt Sensibilisierung über die Themen, über die gesprochen werden und über den Wert der eigenen Persönlichkeit. Die Kinder fühlen sich sonst in der Medienwelt einsam und alleingelassen.

… wurde 1980 geboren, ist seit 2015 Schulleiterin und seit 2021 als Digitalbotschafterin Niedersachsens tätig. Ihr Lehramtsstudium absolvierte sie in Niedersachsen und Bayern. Heute lebt sie im niedersächsischen Landkreis Oldenburg. Neben ihrer Tätigkeit veröffentlichte Müller zwei Bücher, darunter einen Spiegel-Bestseller. Sie engagiert sich für Digitalisierung an Schulen.

Silke Müller : Handys in der Schule dürfen nicht tabuisiert werden. Ein Handyverbot im Schulalltag ist wichtig, damit Kinder die Pausen auch miteinander verbringen. Ein Handyverbot ist also gut, nur nicht im Sinne von: 'Wir wollen die Kinder davon fernhalten' sondern wir wollen sie vorbereiten und ihnen in den Pausen ermöglichen, miteinander zu reden, sich zu streiten oder auch auf Bäume zu klettern - ganz ohne Bildschirm.

Das trifft auch auf Online-Games zu. Der Chatbereich ist für alle Leute offen, sodass fremde Menschen jeden willkürlich anschreiben können. Auch Eltern können niemals verhindern, dass Kinder auf Social Media etwas sehen, das belastend oder gefährdend ist. Eltern müssen aber sensibilisiert werden, was viel Zeit in Anspruch nimmt.

ZDFheute: Sie sind Schulleiterin. Was war Ihrer Erfahrung nach die ehrlichste Aussage einer Schülerin beziehungsweise eines Schülers darauf, was unsere Kinder so sehr an Social Media fasziniert?