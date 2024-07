Kinder unterwegs in sozialen Medien: Das können Eltern tun

"Ich behaupte, dass diese große Neuverdrahtung der Kindheit der Hauptgrund für die Flutwelle psychischer Erkrankungen bei Jugendlichen ist, die in den frühen 2010er-Jahren begann", schreibt der Sozialpsychologe Jonathan Haidt in seinem neuen Buch "The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness", auf Deutsch "Die ängstliche Generation: Wie die große Neuverdrahtung der Kindheit zu einer Epidemie psychischer Erkrankungen führt". Darin führt er den Anstieg von Depressionen und Ängsten der Gen Z auf Social Media und Smartphones zurück. Das Buch löste weltweit kontroverse Debatten um das Thema aus.